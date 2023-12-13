Valve попросила владельцев Steam Deck не нюхать отверстие вентиляции

В сообществе владельцев устройств запах из решетки превратился в мем около двух лет назад. Пользователи сравнивают его вкус с бумагой из принтера, свежим скотчем и только что открытой видеокартой, ищут отличия в аромате между оригинальной приставкой и OLED-версией, а также предлагают Valve выпустить соответствующие духи и освежитель для автомобилей.