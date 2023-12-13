Valve попросила владельцев Steam Deck не нюхать отверстие вентиляции

Valve попросила игроков не нюхать вентиляционное отверстие Steam Deck. Один из участников сабреддита владельцев консоли обратился с таким вопросом в службу поддержки интернет-площадки.
«Как и в случае со всей электроникой, вдыхать выхлопные газы устройства, как правило, не рекомендуется. Несмотря на отсутствие проблем с безопасностью при общем использовании, следует избегать прямого вдыхания выхлопных газов устройства. Мы понимаем, что это может быть мемом, но, пожалуйста, воздержитесь от такого поведения ради безопасности вашего здоровья», — говорится в ответе.
В сообществе владельцев устройств запах из решетки превратился в мем около двух лет назад. Пользователи сравнивают его вкус с бумагой из принтера, свежим скотчем и только что открытой видеокартой, ищут отличия в аромате между оригинальной приставкой и OLED-версией, а также предлагают Valve выпустить соответствующие духи и освежитель для автомобилей.
Кроме игроков запах, похоже, нравится их питомцам: на сабреддите можно найти сразу несколько постов с собаками и кошками, вынюхивающими отверстие.
Несмотря на опасения компании, портал IGN отмечает, что его редакции не удалось найти никаких данных, подтверждающих, что вдыхание горячего воздуха, производимого портативными электронными устройствами, может привести к долгосрочным негативным последствиям. Впрочем, это не гарантирует безопасность такой практики.