Почти всю собственную готовую еду X5 Group выпускает в перерабатываемой упаковке

С недавнего времени «Пятерочка» начала маркировать свою готовую еду специальным знаком «Сдайте упаковку на переработку» и добавлять ссылку на сайт, где подробно описывается, как нужно правильно утилизировать разные материалы — сортировать, мыть, в какой контейнер выбросить. Также более 90% готовой еды бренда «Шеф Перекресток» уже промаркированы дополнительным указанием, что упаковку можно и нужно сдать на переработку.