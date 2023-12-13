Почти всю собственную готовую еду X5 Group выпускает в перерабатываемой упаковке

Более 96% готовой еды собственного производства X5 Group (магазины «Пятерочка» и «Перекресток» — Прим. ред.) перевела на упаковку, которую можно переработать, сообщили в пресс-службе компании. К 2025 году компания планирует довести этот показатель до 100%.
Значительная часть упаковки готовой еды — это пластик, для переработки которого во многих регионах есть нужная инфраструктура. Неперерабатываемые материалы пока еще применяются, например, в производстве больших лотков для готовой еды на развес, но и их намерены заменить.
С недавнего времени «Пятерочка» начала маркировать свою готовую еду специальным знаком «Сдайте упаковку на переработку» и добавлять ссылку на сайт, где подробно описывается, как нужно правильно утилизировать разные материалы — сортировать, мыть, в какой контейнер выбросить. Также более 90% готовой еды бренда «Шеф Перекресток» уже промаркированы дополнительным указанием, что упаковку можно и нужно сдать на переработку.
Директор по устойчивому развитию X5 Group Мария Подкопаева рассказала о запросе покупателей на такое решение и заявила о готовности к принятию предложений от партнеров, которые помогут ускорить переход к перерабатываемой упаковке в сегменте готовой еды и СТМ.
С мая 2023-го «Пятерочка» увеличила ассортимент готовой еды в полтора раза, добавив сырный салат, блины с яблоком и корицей, курицу терияки с рисом и овощами. Спрос на готовые товары за год вырос в три раза.
Впервые готовая еда появилась в магазинах сети в 2019 году — тогда компания запустила собственные пекарни и кофейни. В феврале «Афиша Daily» делала репортаж с производства.