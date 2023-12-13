РКН рекомендовал провайдерам блокировать поискового бота OpenAI

Главный радиочастотный центр (ведомство входит в Роскомнадзор) рекомендовал провайдерам блокировать бота GPTBot, который принадлежит OpenAI, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предоставленное редакции письмо.
Согласно заявлению OpenAI, GPTBot собирает в интернете информацию для обновления баз нейросетей GPT-4 и GPT-5, на ее основе компания обучает алгоритмы и помогает ChatGPT давать более актуальные и подробные ответы. Там же разработчики опубликовали инструкцию, как не дать боту копировать текст и код сайтов.
РКН разослал хостинг-провайдерам рекомендации заблокировать боту возможность просматривать и анализировать интернет-страницы. По мнению ведомства, это исключает «сбор информации о критических уязвимостях» сайтов, которые находятся в зоне ответственности компаний. В тексте говорится, что компаниям необходимо оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов или «иной чувствительной информации, в том числе содержащей персональные данные».
По словам опрошенных изданием экспертов, в ноябре российские сайты подверглись усиленным атакам вредоносных ботов, в их числе был и GPTBot. «Не секрет, что ИИ-боты могут применяться не только в мирных целях, но и служить интересам киберпреступников. На базе таких решений уже сейчас создают инструменты для быстрого взлома, фишинга, обеспечения работы даркнет-площадок», — поведал «Коммерсанту» гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.
В то же время в Qrator Labs изданию ответили, что OpenAI не только опубликовала инструкцию для ограничения сбора информации, но и предоставила список IP-адресов, с которых бот обращается к сайтам.