РКН рекомендовал провайдерам блокировать поискового бота OpenAI

По словам опрошенных изданием экспертов, в ноябре российские сайты подверглись усиленным атакам вредоносных ботов, в их числе был и GPTBot. «Не секрет, что ИИ-боты могут применяться не только в мирных целях, но и служить интересам киберпреступников. На базе таких решений уже сейчас создают инструменты для быстрого взлома, фишинга, обеспечения работы даркнет-площадок», — поведал «Коммерсанту» гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.