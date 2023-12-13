Реклама
Новости

Восемь лошадей погибли при пожаре в конюшне в «Лосином Острове»

Александр Голиков
Сегодня в 10:02

В конюшне на территории центра конного спорта на Лосиноостровской улице в Москве произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь лошадей, пять удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что площадь пожара составила около 100 кв.м, а точное количество погибших лошадей устанавливается. Возможной причиной пожара стал неисправный обогреватель, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Телеграм-канал Baza пишет, что погибли 16 лошадей из 20, содержавшихся в конюшне. По информации канала Shot, спасшиеся лошади успели выбежать из горящей постройки еще до прибытия спасателей.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»