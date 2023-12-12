Disney+ выпустит мультсериал по мотивам «Черной Пантеры»

Стриминговый сервис Disney+ выпустит анимационный сериал «Глаза Ваканды» по мотивам фильма «Черная Пантера». Об этом сообщил Collider.
Шоу расскажет об истории Черной Пантеры. В центре внимания окажутся предки Т’Чаллы, жившие за десятилетия до появления Мстителей. Сериал раскроет секреты Ваканды и ее главного защитника.
Анимационный проект разработает Marvel Studios. В данный момент компания также готовится выпустить мультсериал «Люди Икс '97» и «Дружелюбный сосед Человек-паук».
Кто озвучит главных героев «Глаз Ваканды», пока неясно. В фильме «Черная Пантера: Ваканда навсегда» мантия супергероя перешла от Т’Чаллы к его сестре Шури — ее сыграла Летиция Райт.
Когда состоится премьера «Глаза Ваканды», не сообщается.
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