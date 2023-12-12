«Это не похоже ни на что»: в Аргентине нашли новый для науки экзотический мир

«Эта лагуна может быть одним из лучших современных примеров самых ранних признаков жизни на Земле. Это не похоже ни на что, что я когда‑либо видел, да и вообще на все, что когда‑либо видел ученый. Просто удивительно, что на нашей планете до сих пор можно находить подобные незадокументированные вещи», — заявил в своем заявлении геолог Брайан Хайнек.