«Это не похоже ни на что»: в Аргентине нашли новый для науки экзотический мир

В очень отдаленной пустыне Аргентины, на высоте более 3,6 километра, в месте, где нет дорог, ученые обнаружили новый для науки экзотический мир. Открытие совершили сотрудники Калифорнийского университета в Боулдере.
Среди белых соляных равнин на вершине плато Пуна-де-Атакама располагаются зеленоватые лагуны со строматолитами, которые создают слоистые островки. По словам ученых, это место напоминает Землю, какой она была миллиарды лет назад, когда впервые появились примитивные организмы.
«Эта лагуна может быть одним из лучших современных примеров самых ранних признаков жизни на Земле. Это не похоже ни на что, что я когда‑либо видел, да и вообще на все, что когда‑либо видел ученый. Просто удивительно, что на нашей планете до сих пор можно находить подобные незадокументированные вещи», — заявил в своем заявлении геолог Брайан Хайнек.
Одними из старейших свидетельств земной жизни являются сохранившиеся строматолиты возрастом 3,45 млрд лет, найденные в Марбл-Бар в Западной Австралии. «Если бы жизнь когда‑либо развилась на Марсе до уровня окаменелостей, это было бы именно так. Понимание этих микроорганизмов на Земле может дать нам информацию о том, что следует искать при поиске подобных особенностей на Марсе», — объяснил Хайнек.
В 2020 году на Венере нашли простейшую аминокислоту глицин, сигнализирующую о возможном наличии жизни на планете. Исследователи считают, что в атмосфере планеты могут существовать живые организмы в ранней форме.