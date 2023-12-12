Главная игровая выставка E3 закрыта навсегда

«Мы знаем, что вся индустрия, включая игроков и разработчиков, очень любит E3. И мы разделяем эту страсть. Мы знаем, как трудно прощаться со столь любимыми ивентами», — сказал Пьер-Луи. Организаторы E3 в прощальном послании поблагодарили участников выставок за приятные воспоминания.