Главная игровая выставка E3 закрыта навсегда

Игровая выставка Electronic Entertainment Expo больше никогда не состоится, передает The Washington Post. Она проводилась с 1995 года и считалась главной в индустрии.
Объявление о закрытии сделал президент и генеральный директор американской Ассоциации производителей ПО и компьютерных игр Стэнли Пьер-Луи. Он назвал это решение правильным.
«Мы знаем, что вся индустрия, включая игроков и разработчиков, очень любит E3. И мы разделяем эту страсть. Мы знаем, как трудно прощаться со столь любимыми ивентами», — сказал Пьер-Луи. Организаторы E3 в прощальном послании поблагодарили участников выставок за приятные воспоминания.
Проблемы у E3 начались во второй половине прошлого десятилетия, а в пандемию усугубились — выставка раскололась на множество мелких ивентов. В 2023 году выставку E3 отменили из‑за того, что она «не вызвала интереса у участников».