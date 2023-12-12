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Главная игровая выставка E3 закрыта навсегда

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

Игровая выставка Electronic Entertainment Expo больше никогда не состоится, передает The Washington Post. Она проводилась с 1995 года и считалась главной в индустрии.

Объявление о закрытии сделал президент и генеральный директор американской Ассоциации производителей ПО и компьютерных игр Стэнли Пьер-Луи. Он назвал это решение правильным.

«Мы знаем, что вся индустрия, включая игроков и разработчиков, очень любит E3. И мы разделяем эту страсть. Мы знаем, как трудно прощаться со столь любимыми ивентами», — сказал Пьер-Луи. Организаторы E3 в прощальном послании поблагодарили участников выставок за приятные воспоминания.

Проблемы у E3 начались во второй половине прошлого десятилетия, а в пандемию усугубились — выставка раскололась на множество мелких ивентов. В 2023 году выставку E3 отменили из‑за того, что она «не вызвала интереса у участников».

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