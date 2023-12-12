Дензел Вашингтон в роли полководца Ганнибала вызвал расовые споры в Тунисе

В Тунисе разгорелись споры из‑за выбора Дензела Вашингтона на роль карфагенского военачальника Ганнибала в эпической драме Антуана Фукуа для Netflix. В местных газетах, соцсетях и парламенте Туниса обсуждали тон кожи покойного лидера.
Франкоязычное тунисское новостное издание La Presse опубликовало статью об исторической ошибке, которую породили кастинг-директоры Netflix, а в социальных сетях некоторые пользователи обвинили стриминг в пропаганде woke-культуры. Авторы онлайн-петиции, собравшей 1300 подписей, призвали к отмене «псевдодокументального фильма» и принятию властями «мер против попытки украсть нашу историю».
Ганнибал, родившийся в Карфагене, недалеко от современного Туниса, многими считается одним из величайших военачальников в мировой истории. Каким был цвет его кожи, никто точно не знает. Историки древнего Средиземноморья сошлись во мнении, что он был финикийцем (современный Ливан и Сирия), но в те времена происходило много кровосмешений.
«Министерство должно занять определенную позицию по этому вопросу. Речь идет о защите тунисской идентичности и прислушивании к мнению гражданского общества», — заявил депутат парламента Туниса Ясин Мами. Министр культуры Хайет Кетат Гермази отметила, что Netflix снял вымышленную историю и у него было право приглашать любых актеров, а задачей ведомства было организовать съемки в Тунисе.
В апреле Netflix попал в аналогичный скандал из‑за документалки о Клеопатре. Роль царицы сыграла темнокожая актриса Адель Джеймс. Создатели фильма опирались на теорию об африканском происхождении Клеопатры, однако многие историки считают иначе: она происходила из македонской династии Птолемеев, то есть была гречанкой. Юрист из Египта даже подал в суд на стриминг.