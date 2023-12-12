Дензел Вашингтон в роли полководца Ганнибала вызвал расовые споры в Тунисе

Ганнибал, родившийся в Карфагене, недалеко от современного Туниса, многими считается одним из величайших военачальников в мировой истории. Каким был цвет его кожи, никто точно не знает. Историки древнего Средиземноморья сошлись во мнении, что он был финикийцем (современный Ливан и Сирия), но в те времена происходило много кровосмешений.