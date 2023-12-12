Суд назначил Борису Кагарлицкому* штраф в 600 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма

2-й Западный окружной военный суд Коми назначил социологу Борису Кагарлицкому штраф в 600 тыс. рублей и 2 года запрета на администрирование сайтов, сообщает корреспондент Sota Project из зала Верховного суда Коми, где проходит заседание. Его освободили в зале суда.
Обвинение потребовало назначить ученому 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также 2 года запрета на администрирование сайтов в интернете.
По той же статье Кагарлицкому мог быть назначен штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей. Однако прокуратура считает его нецелесообразным, ведь во время содержания под стражей Кагарлицкий проходит процедуру банкротства.
Следователей возмутило название видео «Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре», которое появилось на ютуб-канале «Рабкор» 19 октября 2022 года. В ролике Кагарлицкий рассказывал о взрыве на Крымском мосту 8 октября. Позже запись была удалена.
Адвокат социолога заявил, что он проявил «небрежность» при выборе названия, это «повлекло за собой формирование двусмысленного послания». Также защитник отметил, что ролик несет юмористический посыл по законам жанра, а «критический анализ событий проходит в разрешенной терминологии государства».
Сам Кагарлицкий в последнем слове заявил, что не мог поддерживать терроризм, это противоречит его убеждениям.
«Это противоречит моим принципам, моей репутации. Я жил на свете достаточно долго, я знаю, что законы меняются. Я всегда старался следовать им, быть гражданином, работать на благо своей страны. Я надеюсь на справедливое решение суда», — сказал он.
* Борис Кагарлицкий включен Минюстом в реестр иноагентов.