Суд назначил Борису Кагарлицкому* штраф в 600 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма

«Это противоречит моим принципам, моей репутации. Я жил на свете достаточно долго, я знаю, что законы меняются. Я всегда старался следовать им, быть гражданином, работать на благо своей страны. Я надеюсь на справедливое решение суда», — сказал он.



* Борис Кагарлицкий включен Минюстом в реестр иноагентов.