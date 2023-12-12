В Екатеринбурге силовики устроили рейд на мигрантов в торговом центре

Силовики в масках и с автоматами устроили рейд на мигрантов в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге, сообщает E1.ru.
11 декабря в здание приехали военные следователи вместе с полицейскими и сотрудниками ОМОН, они раздавали повестки в военкомат тем. кто недавно приобрел российское гражданство. Местные паблики пишут о 16 задержанных, среди них была одна женщина. Очевидцы засняли, как по центру ведут вереницу мужчин под конвоем.
«Мужчин задерживают в возможных местах нахождения: на стройках, в различных учреждениях. После этого силовики проверяют документы и везут иностранцев в военный комиссариат для постановки на учет. Так, сегодня совместное мероприятие представители силовых ведомств провели на территории крупного торгового центра в городе Екатеринбурге», — сообщил «E1» представитель военного следственного управления СК по ЦВО.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД отчитался, что в области в 2023 году провели больше 2400 таких рейдов, обыскали более 1200 домов и 200 стройплощадок. По его информации, из Свердловской области за границу выдворили 469 иностранцев, ещё 204 ждут депортации.
Аналогичные рейды проводятся по всей стране. В конце ноября и начале декабря полицейские пришли на два склада Wildberries в поиске тех, кто не встал на воинский учет.