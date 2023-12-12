В Екатеринбурге силовики устроили рейд на мигрантов в торговом центре

11 декабря в здание приехали военные следователи вместе с полицейскими и сотрудниками ОМОН, они раздавали повестки в военкомат тем. кто недавно приобрел российское гражданство. Местные паблики пишут о 16 задержанных, среди них была одна женщина. Очевидцы засняли, как по центру ведут вереницу мужчин под конвоем.