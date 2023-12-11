В Петербурге подростки потушили Вечный огонь. Их депортируют из страны вместе с родителями

В Красном Селе в Петербурге трое подростков потушили Вечный огонь. Теперь их семьи, приехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья, планируют депортировать, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Кадры видеозаписи с уличных камер наблюдения показали, что один из детей бросал в Вечный огонь снег — из‑за этого пламя погасло. Другие двое детей находились в это время рядом со злоумышленником.
Вскоре после инцидента полиция задержала двух детей — братьев 10 и 14 лет родом из Узбекистана. Позднее правоохранители вычислили и третьего виновника происшествия. Им оказался еще один мальчик 12 лет, также иностранец.
Полиция в данный момент готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении детей и их семей за пределы страны. В ГУ МВД подчеркнули, что обе семьи проживают на территории России «с нарушением миграционного законодательства».
«По факту произошедшего инцидента материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители переданы в следственные органы», — отметили в правоохранительных органах.
Ранее дети 10 и 11 лет потушили Вечный огонь снегом на площади Памяти Героев в Норильске. В отношении детей возбудили уголовное дело о повреждении мемориала памяти погибших при защите Отечества.