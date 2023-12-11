Российские разработчики представили симулятор госцензора «Дорога в Чебурнет»

«Все наши игры, так или иначе, основаны на реальных событиях, но в „Чебурнете“ это доведено до абсолюта. Мы с ребятами из eQualitie просто решили, что нужно сделать все, как было на самом деле. Все равно никакая фантазия не перебьет нашу реальность. Немного пофантазировали наперед: какие еще нереализованные на данный момент законы и технологии могут быть введены в ближайшие годы. Прошло всего пара месяцев с тех пор, как сценарий был закончен, и кое‑что из наших предсказаний уже начинает сбываться. Отмечаем это с удовлетворением, но без радости», — сказал основатель Noesis Игорь Дорфман.