Российские разработчики представили симулятор госцензора «Дорога в Чебурнет»

Российские студии Noesis и eQualitie выпустили мобильную игру-стратегию о цензуре «Дорога в Чебурнет». Об этом «Афише Daily» рассказали представители студии.
В «Дороге в Чебурнет» играть нужно за сотрудника цензурного ведомства в одном государстве. Разработчики не уточняют его название, но говорят, что оно «очень похоже на одну восточноевропейскую страну».
Игроку предстоит следить за местным сегментом глобальной сети — блокировать ресурсы, покупать сайты, давить на депутатов. Цель (на которую дается 25 игровых лет) — подчинить себе местную версию Рунета. Помешать этому могут обнищание и чрезмерная гражданская активность.
«Все наши игры, так или иначе, основаны на реальных событиях, но в „Чебурнете“ это доведено до абсолюта. Мы с ребятами из eQualitie просто решили, что нужно сделать все, как было на самом деле. Все равно никакая фантазия не перебьет нашу реальность. Немного пофантазировали наперед: какие еще нереализованные на данный момент законы и технологии могут быть введены в ближайшие годы. Прошло всего пара месяцев с тех пор, как сценарий был закончен, и кое‑что из наших предсказаний уже начинает сбываться. Отмечаем это с удовлетворением, но без радости», — сказал основатель Noesis Игорь Дорфман.
Noesis — игровая студия, создающая просоциальные игры для некоммерческого сектора и медиа. Из ее прошлых работ — игра «Гражданин — начальник» о том, как бороться за свои права, если ты оказался в заключении, «Полина против сталкинга», в которой главной героине нужно помочь подруге спастись от слишком назойливого молодого человека, и «Гэбня» — об общении с полицией.