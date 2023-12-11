Нобелевский лауреат по литературе неправильно написал слово «литература»

«Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется „литература“ по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить», — прокомментировал ситуацию Фоссе.