Нобелевский лауреат по литературе неправильно написал слово «литература»

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года норвежский писатель Юн Фоссе допустил ошибку при написании слова «литература». Об этом сообщает газета Verdens gang.
Инцидент произошел, когда Фоссе подписывал стул в ресторане Нобелевского музея — это одна из традиций нобелевских торжеств в Стокгольме. Писатель написал одну букву «t» вместо удвоенной, как требует норвежское написание (litteratur).
«Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется „литература“ по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить», — прокомментировал ситуацию Фоссе.
По традиции лауреаты премии и члены их семей передают какой‑нибудь личный предмет в Нобелевский музей и оставляют подписи на стуле в бистро. До Фоссе на этом стуле расписывалась лауреатка премии по литературе 2022 года французская писательница Анни Эрно.
Юн Фоссе удостоился Нобелевки за «новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невысказанному». «Афиша Daily» рассказывала о его неоспоримых заслугах, условной популярности и стиле.