Джеймс Кэмерон заставил сет «Титаника» выглядеть больше с помощью невысоких актеров

«Если бы студия добилась своего, нам бы пришлось вырезать из фильма всю сцену тонущего корабля, — добавил Кэмерон. — Самое умное, что мы сделали, — сняли эту сцену последней. Такая у нас была стратегия: если бы мы потопили сет заранее, на следующий день он выглядел бы плохо».