Джеймс Кэмерон заставил сет «Титаника» выглядеть больше с помощью невысоких актеров

В интервью газете Los Angeles Times Джеймс Кэмерон рассказал о съемках «Титаника», на момент выхода ставшего самым дорогим фильмом в истории.
Огромный для своего времени бюджет фильма (более 200 млн долларов) вынудил продюсеров искать нестандартные решения для экономии. Например, чтобы заставить сет выглядеть более масштабно, создатели картины брали в актеры массовки только невысоких людей.
«Мы снимали только невысоких актеров, чтобы съемочная площадка выглядела больше», — подтвердил Кэмерон. «Мы не брали людей ростом выше 172 см. На этом мы, по сути, сэкономили 1 млн долларов», — уточнил он.
«Масштаб сета превосходил все, что мы могли себе представить с точки зрения нашего предыдущего опыта. В то время мы думали: „Вау, этот фильм никогда не сможет окупиться. Это просто невозможно“. Но, угадайте, что?» — сказал Кэмерон.
Продюсер Джон Ландау также рассказал, что они сэкономили 750 тыс. долларов, отказавшись от огромной декорации корабля, которую планировали наклонить под углом в три градуса. Вместо этого создатели остановились на двух других декорациях — одной для съемки сцен до столкновения с айсбергом, а второй — для изображения тонущего корабля.
«Если бы студия добилась своего, нам бы пришлось вырезать из фильма всю сцену тонущего корабля, — добавил Кэмерон. — Самое умное, что мы сделали, — сняли эту сцену последней. Такая у нас была стратегия: если бы мы потопили сет заранее, на следующий день он выглядел бы плохо».
Премьера «Титаника» состоялась 19 декабря 1997 года. Картина стала самым кассовым фильмом всех времен. Больше денег в прокате заработал лишь «Аватар» того же Кэмерона, вышедший в 2009 году.