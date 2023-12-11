Россиян обязали сдавать загранпаспорт в течение пяти дней при запрете на выезд

В течение пяти дней после уведомления о запрете выезда, граждане РФ должны сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который выдавал документ, — МВД, МИД или ФСБ — или в государственную организацию, где они работают и которая ограничила им право выезжать из страны.