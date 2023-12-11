Россиян обязали сдавать загранпаспорт в течение пяти дней при запрете на выезд

В России вступило в силу требование о сдаче заграничных паспортов для граждан, которым временно ограничили выезд из страны. Сообщение об этом появилось на портале правовой информации.
В течение пяти дней после уведомления о запрете выезда, граждане РФ должны сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который выдавал документ, — МВД, МИД или ФСБ — или в государственную организацию, где они работают и которая ограничила им право выезжать из страны.
Загран вернут после снятия запрета, либо если у документа истечет срок действия. Выдавать паспорт будут в день обращения под личную подпись. Если заявление подается не там, где хранится документ, — в течение пяти рабочих дней.
При сдаче загранпаспорта оформят акт приема-передачи в двух экземплярах, один отдадут гражданину, а другой останется у органа.
Тем, кому запретили выезд из страны запретили из‑за призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, для получения загранпаспорта нужно предоставить военный билет с отметкой об окончании службы.