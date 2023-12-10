Холодец попал в топ-100 худших блюд в мире

«Холодец — традиционное русское блюдо, состоящее из мяса в желатине. Считается, что это блюдо приобрело популярность в XIX веке, и в то время его употребляли в основном слуги. Холодец подается как закуска, его рекомендуется сочетать с соусом из хрена, небольшим количеством острой русской горчицы и стаканом водки», — говорится в описании блюда на сервисе.