Холодец попал в топ-100 худших блюд в мире

Холодец занял 67-е место в антирейтинге ста худших блюд в мире, который составляет энциклопедия TasteAtlas.
«Холодец — традиционное русское блюдо, состоящее из мяса в желатине. Считается, что это блюдо приобрело популярность в XIX веке, и в то время его употребляли в основном слуги. Холодец подается как закуска, его рекомендуется сочетать с соусом из хрена, небольшим количеством острой русской горчицы и стаканом водки», — говорится в описании блюда на сервисе.
В сотню худших блюд попало еще одно блюдо родом из России — якутский традиционный салат «Индигирка» (в февральском антирейтинге он занимал первое место). «Индигирка» готовится из нарезанной кубиками замороженной рыбы, которую смешивают с луком, маслом, солью и перцем. Такой якутский вариант севиче.
В топ-5 худших блюд, по версии TasteAtlas, попали:
- Хаукартль — исландский деликатес из частично разложившегося мяса акулы (плоть акулы ферментируется до трех месяцев)
- Иерусалимский кугель — острая запеканка из тонкой вареной лапши, покрытой карамелизированным сахаром.
- Рамен-бургер, в котором привычные булочки заменяют лапшой рамен, а мясную котлету поливают соевым соусом.
- Скландраусис — латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше. В начинку идут морковь и картофель, а сверху пирог посыпают сахаром, корицей или тмином.
- Чапалеле — чилийские клецки приготовленные всего из двух ингредиентов — картофеля и муки. Их можно использовать в качестве закуски или как гарнир к тушеным и мясным блюдам.
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