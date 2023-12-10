В Брянске арестовали отца девочки, устроившей стрельбу в школе

Афанаскин не считает себя виновным в самоубийстве девочки и уверен, что ее «зомбировали» в сети. «Там большие расхождения, нестыковки в описаниях. Похоже, что [некий] человек завладел этим аккаунтом или загипнотизировал ребенка, что она не отвечала за свои действия», — говорит он на видео Shot.