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В Брянске арестовали отца девочки, устроившей стрельбу в школе

Максим Саблин
Сегодня в 17:45

Советский районный суд Брянска арестовал Дмитрия Афанаскина, отца устроившей стрельбу в гимназии школьницы, сообщает ТАСС. Он проведет в СИЗО следующие два месяца.

Мужчину обвиняют в небрежном хранении охотничьего ружья, которое стало орудием убийства, а также в доведении дочери до самоубийства. На заседании он частично принял вину только по статье о небрежном хранении оружия.

Отец семейства был сотрудником ЧОП, увлекался охотой и любил пострелять по банкам, пишет телеграм-канал Shot. На него было зарегистрировано ружье «Бекас-3», он учил девочку стрелять и обращаться с оружием. Перед трагедией Афанаскин собирался продать ствол, но не нашел покупателей и держал его дома в охранных целях.

Основанием для дела о доведении до суицида стали десять дневников девочки в интернете, уточняет Shot. В них погибшая рассказывала о физическом и психологическом насилии со стороны папы. ТАСС уточняет, что мужчина угрожал ей, систематически унижал ее достоинство и жестоко обращался.

Афанаскин не считает себя виновным в самоубийстве девочки и уверен, что ее «зомбировали» в сети. «Там большие расхождения, нестыковки в описаниях. Похоже, что [некий] человек завладел этим аккаунтом или загипнотизировал ребенка, что она не отвечала за свои действия», — говорит он на видео Shot.

В суде мужчина отрицал насилие в отношении своих дочерей и около полугода назад заметил перемены в поведении Алины, ставшей закрытой и агрессивной.

Кроме Афанаскина суд ранее арестовал гендиректора ЧОП и охранницу школы, а завхозу гимназии назначил домашний арест.

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