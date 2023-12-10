В Аргентине арбитр с ножом напал на футболиста во время матча

Дядя игрока, имя которого не называется, рассказал местным СМИ: «Кевин чудом остался жив. Для семьи это очень сложный момент, потому что он для семьи как Месси. Он очень одаренный мальчик, и слава богу, что у него была возможность играть в таком клубе, как „Чакарита“».