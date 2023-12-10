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В Аргентине арбитр с ножом напал на футболиста во время матча

Максим Саблин
Сегодня в 16:04

В Аргентине арбитра арестовали за нападение на игрока во время потасовки на поле, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Мисьонес. Во время игры молодежных команд 62-летнего судью-любителя Ремигио Армоа окружили футболисты, в ответ он вытащил оружие и ударил одного из них.

На видео, снятом зрителями с боковой линии, видно, как игроки преследуют и обступают судью. После этого один из спортсменов падает на землю, его подхватывают товарищи по команде и спешно уводят с поля.

Армоа покинул место преступления, позже его нашли полицейские вместе с оружием. Местные СМИ опубликовали его фото с наручниками на руках.

21-летний игрок, которого местные СМИ называют только Кевином, был срочно доставлен в больницу с пробитым легким, но, к счастью, обошелся без смертельных травм. Позже его сняли с перебинтованной грудью на больничной койке со смартфоном в руках.

Дядя игрока, имя которого не называется, рассказал местным СМИ: «Кевин чудом остался жив. Для семьи это очень сложный момент, потому что он для семьи как Месси. Он очень одаренный мальчик, и слава богу, что у него была возможность играть в таком клубе, как „Чакарита“».

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