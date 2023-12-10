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Под Петербургом полиция устроила рейд по общежитиям, где живут мигранты, и раздала повестки

Семён Гудошников
Сегодня в 13:43

Следователи, полицейские и сотрудники ОМОНа провели проверку мигрантов в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Правоохранители устроили рейд по пяти местам массового проживания иностранцев и десяти пунктам общественного питания.

30 граждан среднеазиатских стран задержали по обвинению в нарушении миграционного режима. Четырем людям, недавно получившим российский паспорт, выдали повестки в военкомат.

Правоохранители не в первый раз устраивают облавы на иностранцев, живущих в России, и выдают им повестки в военкомат. В середине августа петербургская полиция провела рейд на Софийской овощебазе и доставила в военкомат более 100 мигрантов. В ноябре около 40 человек увезли в военкомат из общежития в Домодедово.

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Следственный комитет
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