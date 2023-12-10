Под Петербургом полиция устроила рейд по общежитиям, где живут мигранты, и раздала повестки

Следователи, полицейские и сотрудники ОМОНа провели проверку мигрантов в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Правоохранители устроили рейд по пяти местам массового проживания иностранцев и десяти пунктам общественного питания.
30 граждан среднеазиатских стран задержали по обвинению в нарушении миграционного режима. Четырем людям, недавно получившим российский паспорт, выдали повестки в военкомат.
Правоохранители не в первый раз устраивают облавы на иностранцев, живущих в России, и выдают им повестки в военкомат. В середине августа петербургская полиция провела рейд на Софийской овощебазе и доставила в военкомат более 100 мигрантов. В ноябре около 40 человек увезли в военкомат из общежития в Домодедово.