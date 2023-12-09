В Париже открылась первая кондитерская Krispy Kreme. Случился ажиотаж

«Мы заранее провели большую рекламную кампанию, но я никогда не мог себе представить такой реакции в стране круассанов и шоколадных конфет. <…> Когда я закрыл двери в 22.00, я честно думал, что люди собираются меня убить. Они постукивали по стеклу, желая, чтобы они снова открылись. Я вышел с подносом пончиков, чтобы успокоить их, и со всех сторон бежали люди», — рассказал генеральный директор Krispy Kreme во Франции Александр Мезуэ.