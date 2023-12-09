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В Париже открылась первая кондитерская Krispy Kreme. Случился ажиотаж

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:45

В торговом центре Парижа открылся первая точка американской сеть кафетериев Krispy Kreme. На открытие дверей собрались 400 человек, некоторые из которых ночевали всю ночь, сообщает France24.

Первые десятка в самой первой очереди выиграли возможность получать коробку из 12 пончиков на каждую неделю в течение года, а первая сотня — коробку в месяц в течение года. В рамках промоушена Krispy Kreme раздала в столице Франции 100 тыс. бесплатных пончиков.

«Мы заранее провели большую рекламную кампанию, но я никогда не мог себе представить такой реакции в стране круассанов и шоколадных конфет. <…> Когда я закрыл двери в 22.00, я честно думал, что люди собираются меня убить. Они постукивали по стеклу, желая, чтобы они снова открылись. Я вышел с подносом пончиков, чтобы успокоить их, и со всех сторон бежали люди», — рассказал генеральный директор Krispy Kreme во Франции Александр Мезуэ.

39-летний адвокат Пьер Клоарак, который зашел в Krispy Kremeза за пончиком и кофе со взбитыми сливками, сказал, что кафе вернуло его в поездку по Соединенным Штатам. «Мы привезли во Францию ​​немного американской поп-культуры. Мы что‑то добавляем к Франции, ничего не отнимая», — сказал Мезуэ.

В 2021 году Krispy Kreme раздавала привитым от COVID-19 американцам пончики. Спустя два месяца после запуска граждане с прививкой съели больше 1,5 млн пончиков.

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