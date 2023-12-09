Популярность люксовых швейцарских часов подходит к концу, пишет Bloomberg

«То, что мы видели в 2021 и 2022 годах, было выходящим за рамки нормы. Мы даже представить себе не могли, что испытаем такое в своей жизни. Я уверен, что мы никогда больше этого не увидим», — сказал Франсуа-Анри Беннамиас, генеральный директор компании Audemars Piguet, известной своими спортивными часами Royal Oak и чья продукция продается в магазинах в среднем по 50 тыс. швейцарских франков.