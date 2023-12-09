Популярность люксовых швейцарских часов подходит к концу, пишет Bloomberg

Крупнейший за всю историю бум швейцарских часов класса люкс подходит к концу, пишет Bloomberg. В пандемию спрос на них вырос, но теперь наступили другие времена.
Во времена пандемии спрос на часы от Audemars Piguet, Rolex и другой люкс поднял экспорт швейцарских часов до рекордного уровня — 28,5 млрд долларов в 2022 году. Но из‑за высоких процентных ставок и неустойчивого экономического роста, а также агрессивного повышения цен и увеличения производства возможность и желание людей на покупку уменьшились.
«То, что мы видели в 2021 и 2022 годах, было выходящим за рамки нормы. Мы даже представить себе не могли, что испытаем такое в своей жизни. Я уверен, что мы никогда больше этого не увидим», — сказал Франсуа-Анри Беннамиас, генеральный директор компании Audemars Piguet, известной своими спортивными часами Royal Oak и чья продукция продается в магазинах в среднем по 50 тыс. швейцарских франков.
Отрасль с часами в Швейцарии — третий по объему сектор экспорта, в котором заняты около 60 тыс. человек. Теперь же швейцарские поставщики комплектующих принялись за сокращения, хотя недавно проводили расширения штата.
Аналитики HSBC отметили, что спрос на товары, возникший от скучающих на локдауне потребителей, подходит к концу, и роскошь «не защищена от рецессии». В то же время люксовые бренды LVMH и Kering SA (входят в Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и другие) тоже испытывают падение интереса.