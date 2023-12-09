Отца стрелявшей в Брянске школьницы обвинили в доведении до самоубийства

Суд в Брянске 9 декабря также арестовал директора частной охранной организации (ЧОО) «Эскалибур» Сергея Поддубного и его сотрудницу Галину Черткову, которая работала в гимназии в день стрельбы. Последняя на заседании суда сообщила, что не заметила ничего подозрительного, а все, что девочка несла, «не бросалось в глаза».