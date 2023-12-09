Отца стрелявшей в Брянске школьницы обвинили в доведении до самоубийства

Отца школьницы, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии № 5 и потом покончила с собой, Дмитрия Афанаскина обвинили по статье о доведении до самоубийства, передает РБК. Ему продлили срок задержания до 72 часов.
Следствие полагает, что Дмитрий применял к дочерям физическое и психологическое насилие. Мужчина признал вину в ненадлежащем хранении оружия, но отрицает доведение дочери до самоубийства.
Суд в Брянске 9 декабря также арестовал директора частной охранной организации (ЧОО) «Эскалибур» Сергея Поддубного и его сотрудницу Галину Черткову, которая работала в гимназии в день стрельбы. Последняя на заседании суда сообщила, что не заметила ничего подозрительного, а все, что девочка несла, «не бросалось в глаза».