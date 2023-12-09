Реклама
Новости

Отца стрелявшей в Брянске школьницы обвинили в доведении до самоубийства

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:45

Отца школьницы, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии № 5 и потом покончила с собой, Дмитрия Афанаскина обвинили по статье о доведении до самоубийства, передает РБК. Ему продлили срок задержания до 72 часов.

Следствие полагает, что Дмитрий применял к дочерям физическое и психологическое насилие. Мужчина признал вину в ненадлежащем хранении оружия, но отрицает доведение дочери до самоубийства.

Афанаскина задержали после устроенной его дочерью стрельбы в гимназии. У мужчины, по данным Baza, есть разрешение на хранение и ношение оружия — против него возбудили уголовное дело о небрежном хранении огнестрельного оружия. Мужчина говорил, что не заметил пропажи оружия.

Суд в Брянске 9 декабря также арестовал директора частной охранной организации (ЧОО) «Эскалибур» Сергея Поддубного и его сотрудницу Галину Черткову, которая работала в гимназии в день стрельбы. Последняя на заседании суда сообщила, что не заметила ничего подозрительного, а все, что девочка несла, «не бросалось в глаза».

расскажите друзьям
люди
Сергей Поддубный
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»