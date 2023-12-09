«Флоридский Джокер» просит 2 млн долларов от Rockstar за использование «образа» в трейлере GTA VI

Судимый персонаж с похожими татуировками на лице из трейлера выглядит несколько иначе, но поклонники легко разгадали в нем Салливана, которого арестовали в 2017 году. «Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, „Флоридский Джокер“. GTA, нам нужно поговорить», — заявил Салливан несколько дней назад.