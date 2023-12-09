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«Флоридский Джокер» просит 2 млн долларов от Rockstar за использование «образа» в трейлере GTA VI

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

Лоуренс Салливан, известный как «Флоридский Джокер», требует от Rockstar Games 2 млн долларов за использование его «подобия» в трейлере GTA 6. Ранее пользователи нашли отсылки к реальным людям из Флориды.

«Все говорят, что у меня галлюцинации, что я не Джокер из GTA 6. Это я. Это человек, от которого они черпали вдохновение. Вы видите это?», — сказал Салливан в своем тиктоке. Он сказал, что студия взяла его «образ» и «забрала мою жизнь».

Судимый персонаж с похожими татуировками на лице из трейлера выглядит несколько иначе, но поклонники легко разгадали в нем Салливана, которого арестовали в 2017 году. «Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, „Флоридский Джокер“. GTA, нам нужно поговорить», — заявил Салливан несколько дней назад.

«Флоридский Джокер» стал не единственным реальным персонажем, вдохновившим разработчиков новой части GTA. Поклонники франшизы обнаружили в трейлере игры отсылки к женщине с молотками и к аллигатору в продуктовом магазине.

Также фанаты сравнили локации новой GTA и Vice City 2002 года — действие обеих игр происходит в одном городе. Трейлер шестой части франшизы вышел 5 декабря и за сутки набрал более 100 млн просмотров на ютубе. Выход GTA VI намечен на 2025 год.

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