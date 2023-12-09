«Флоридский Джокер» просит 2 млн долларов от Rockstar за использование «образа» в трейлере GTA VI

Лоуренс Салливан, известный как «Флоридский Джокер», требует от Rockstar Games 2 млн долларов за использование его «подобия» в трейлере GTA 6. Ранее пользователи нашли отсылки к реальным людям из Флориды.
«Все говорят, что у меня галлюцинации, что я не Джокер из GTA 6. Это я. Это человек, от которого они черпали вдохновение. Вы видите это?», — сказал Салливан в своем тиктоке. Он сказал, что студия взяла его «образ» и «забрала мою жизнь».
Судимый персонаж с похожими татуировками на лице из трейлера выглядит несколько иначе, но поклонники легко разгадали в нем Салливана, которого арестовали в 2017 году. «Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, „Флоридский Джокер“. GTA, нам нужно поговорить», — заявил Салливан несколько дней назад.
«Флоридский Джокер» стал не единственным реальным персонажем, вдохновившим разработчиков новой части GTA. Поклонники франшизы обнаружили в трейлере игры отсылки к женщине с молотками и к аллигатору в продуктовом магазине.