Правящая династия ОАЭ с 305 млрд долларов вошла в список самых богатых семей 2023 года

Правящая династия ОАЭ из Абу-Даби имеет состояние в размере 305 млрд долларов, она обогнала семью Уолтон (владеют крупнейшей в мире торговой сетью Walmart), которая четыре года подряд занимала топ, на 45 млрд. Впервые в рейтинг также попала королевская семья Катара Аль Тани, заняв пятое место с 133 млрд долларов.