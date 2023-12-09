Правящая династия ОАЭ с 305 млрд долларов вошла в список самых богатых семей 2023 года

Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых семей мира 2023 года. Впервые в него попала династия шейхов и эмиров ОАЭ Аль Нахайян и сразу заняла первое место.
Правящая династия ОАЭ из Абу-Даби имеет состояние в размере 305 млрд долларов, она обогнала семью Уолтон (владеют крупнейшей в мире торговой сетью Walmart), которая четыре года подряд занимала топ, на 45 млрд. Впервые в рейтинг также попала королевская семья Катара Аль Тани, заняв пятое место с 133 млрд долларов.
Семья Уолтон с 259,7 млрд долларов заняла второе место, семья Эрмес (французский дом моды Hermès) с 150,9 млрд — на третьем, семья Марс (производитель конфет Mars) с 141,9 млрд — на четвертом.
В сумме 25 самых богатых семей мира прибавили 1,5 трлн долларов за 2023 год, что на 43% выше, чем состояние богатейших семей в прошлом году, отметило РИА «Новости».
Тем временем внук-миллиардер основателя французского дома моды Hermès Николя Пюэш планирует усыновить своего 51-летнего садовника, чтобы передать тому свое состояние. Потомок владеет от 10,3 до 11,4 млрд долларов и является одним из самых богатых людей Швейцарии.