В Нижегородской области власти спилили 60-летнюю елку местной жительницы

Администрация города Ардатов в Нижегородской области спилила 60-летнюю ель местной пенсионерки, об этом пишет NN.ru.
Историю заметил Ni Mash 8 декабря. По информации телеграм-канала, 80-летняя Александра Ивановна услышала шум во дворе и увидела в окне, как елку увозит подъемный кран. Рабочие не стали объяснять женщине, что происходит, и просто увезли дерево, продолжается пост.
Пенсионерка на видео рассказывает, что дерево из леса принес ее отец и посадил вместе с дочерью 60 лет назад, с тех пор она ухаживала за растением, которое поднялось выше ее двухэтажного дома. Теперь пенсионерка намерена добиться справедливости и собирается жаловаться в Москву, добавляет Ni Mash.
В тот же день о новой новогодней елке у Дворца культуры сообщил местный паблик. «Сегодня к нам прибыла елка, которая украсит площадь перед Домом культуры. Лесную красавицу сопровождали по улицам поселка Дед Мороз и Снегурочка», — говорится в посте городской библиотеки.
В администрации Ардатова не стали отрицать, что дерево привезли совсем не из леса. Более того, там указали, что дерево находилось не на частной, а на муниципальной земле и могло угрожать местным жителям.
«Спилил ее территориальный отдел Ардатова — это раз. Во-вторых, эта ель подлежала быть убранной, потому что она покосилась, она могла провода обесточить, разрушить фундамент. Она росла на государственной земле. У нас в микрорайоне нет земли: наша земля под квартиры только. Больше я вам сказать ничего не могу», — ответила сотрудница администрации Ардатовского района журналистам NN.ru.
Аналогичная история случилась в Челябинской области на прошлой неделе. Там чиновники города Миньяр срубили елку для городской площади с участка местной жительницы, не попросив у нее разрешения.