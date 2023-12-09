В Нижегородской области власти спилили 60-летнюю елку местной жительницы

«Спилил ее территориальный отдел Ардатова — это раз. Во-вторых, эта ель подлежала быть убранной, потому что она покосилась, она могла провода обесточить, разрушить фундамент. Она росла на государственной земле. У нас в микрорайоне нет земли: наша земля под квартиры только. Больше я вам сказать ничего не могу», — ответила сотрудница администрации Ардатовского района журналистам NN.ru.