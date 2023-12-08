«Последние два года были самым мучительным, преобразующим и просветляющим периодом в моей жизни, и я благодарна за то, что сейчас могу поделиться своей историей с миром. Я горжусь сотрудничеством с ESPN и Disney и делюсь этой очень личной историей, поскольку у нее есть невероятный потенциал вселять надежду», — заявила Грайнер.