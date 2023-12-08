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Историю баскетболистки Бриттни Грайнер расскажут в двух сериалах — документальном и художественном

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:38

Историю американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую осудили в России за контрабанду и хранение наркотиков, расскажут сразу в двух сериалах — документальном и художественном. Об этом сообщил Rolling Stone.

Проекты разработают ESPN и ABC Signature. Сериалы расскажут, как двукратная олимпийская чемпионка оказалась в центре международного скандала. Девушку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло.

Грайнер утверждала, что положила картриджи с запрещенным веществом в чемодан случайно. Кроме того, медицинскую марихуану ей прописал врач. Однако это объяснение не помогло баскетболистке в ходе суда: спортсменку приговорили к девяти годам колонии.

В заключении баскетболистка провела 10 месяцев, после чего ее обменяли на Виктора Бута, которого в США осудили на 25 лет по обвинениям в торговле оружием и поддержке терроризма.

«Последние два года были самым мучительным, преобразующим и просветляющим периодом в моей жизни, и я благодарна за то, что сейчас могу поделиться своей историей с миром. Я горжусь сотрудничеством с ESPN и Disney и делюсь этой очень личной историей, поскольку у нее есть невероятный потенциал вселять надежду», — заявила Грайнер.

Ранее стало известно, что Грайнер выпустит весной 2024 года книгу мемуаров о своем заключении в российской тюрьме. Спортсменка пообещала поделиться «непостижимым» опытом ареста и пребывания в колонии в России.

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Бриттни ГрайнерВиктор Бут
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