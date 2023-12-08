Spotify уволил финдиректора, который продал акции на 9 млн долларов после анонса массовых сокращений

Spotify объявил об увольнении финансового директора Пола Фогеля после обналичивания акций на сумму 9,3 млн долларов.
Фогель решил продать акции после того, как Spotify сообщил об увольнении почти пятой части своей команды. Как только о сокращении 1500 сотрудников стало известно, акции стриминга взлетели.
«Со временем мы пришли к выводу, что Spotify вступает в новую фазу и нуждается в новом финансовом директоре с другим опытом. <…> Я очень признателен за большой вклад, который Пол внес в поддержку расширения нашего бизнеса в условиях глобальной пандемии и беспрецедентной экономической неопределенности», — объяснил решение соучредитель и исполнительный директор Spotify Дэниел Эк.
Фогель проработал в Spotify восемь лет, а финансовым директором был назначен в 2020 году. Как пишет The Guardian, Spotify изо всех сил пытается достичь устойчивой прибыльности и имеет высокую базу затрат, выплачивая лицензионные сборы за музыку крупным звукозаписывающим компаниям.