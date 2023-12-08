Spotify уволил финдиректора, который продал акции на 9 млн долларов после анонса массовых сокращений

«Со временем мы пришли к выводу, что Spotify вступает в новую фазу и нуждается в новом финансовом директоре с другим опытом. <…> Я очень признателен за большой вклад, который Пол внес в поддержку расширения нашего бизнеса в условиях глобальной пандемии и беспрецедентной экономической неопределенности», — объяснил решение соучредитель и исполнительный директор Spotify Дэниел Эк.