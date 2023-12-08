Фонд помощи онкобольным «Не напрасно» может закрыться из‑за нехватки денег

Фонд «Не напрасно», который помогает онкопациентам, может закрыться из‑за недостатка финансирования. Об этом сообщил «Сноб».
Сотрудники фонда рассказали изданию, что из‑за кризисной ситуации организации придется закрыть часть проектов — например, отказаться от некоторых экспертов сервиса «Просто спросить». С его помощью люди могли задать вопросы о своем заболевании врачам из федеральных онкоцентров.
Также фонд будет вынужден остановить публикацию новых материалов в «Профилактике Медиа» и «Онко Вики» — онлайн-порталах, где можно найти справочные материалы на тему онкозаболеваний у детей и взрослых.
По словам работников «Не напрасно», дальнейшая судьба фонда будет зависеть от того, удастся ли найти достаточное финансирование до конца декабря. Они уточнили, что собранная сумма пойдет на поддержание работы проектов.
Чтобы продолжить существование, фонду нужно собрать пожертвования на сумму 7,5 млн рублей до конца декабря. Эти деньги позволят сохранить все проекты организации и обеспечить ее работу до получения нового финансирования в январе — феврале 2024 года.