Умер актер и писатель Бенджамин Зефанайя, известный по сериалу «Острые козырьки»

Умер британский актер, поэт и писатель Бенджамин Зефанайя, снимавшийся в сериале «Острые козырьки». Об этом сообщил New York Post.
Артист ушел в возрасте 65 лет спустя почти два месяца после того, как у него выявили опухоль мозга. Зефанайя скончался, находясь рядом с женой, которая поддерживала его на протяжение последних восьми недель.
«Мы делили его с миром и мы знаем, что многие будут шокированы и огорчены этой новостью. Бенджамин был настоящим пионером и инноватором, он дал так много этому миру», — заявила семья Зефанайи.
Бенджамин Зефанайя известен как поэт и политический активист. Он опубликовал первую из своих 14 поэтических сборников в 1980 году в возрасте 22 лет. За свою жизнь он написал также множество романов и пьес. В 2018 году он также выпустил автобиографию «Жизнь и рифмы Бенджамина Зефанайи».