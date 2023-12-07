Умер актер и писатель Бенджамин Зефанайя, известный по сериалу «Острые козырьки»

Бенджамин Зефанайя известен как поэт и политический активист. Он опубликовал первую из своих 14 поэтических сборников в 1980 году в возрасте 22 лет. За свою жизнь он написал также множество романов и пьес. В 2018 году он также выпустил автобиографию «Жизнь и рифмы Бенджамина Зефанайи».