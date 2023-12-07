Умер Норман Лир, легендарный ТВ-продюсер

Американский продюсер и сценарист Норман Лир, создавший сериалы «Все в семье», «Сэнфорд и сын», «Добрые времена», «Джефферсоны» и «Однажды за один раз», умер в возрасте 101 года.
«Норман прожил жизнь, полную творчества, упорства и сострадания. Он глубоко любил нашу страну и всю жизнь помогал сохранить ее основополагающие идеалы справедливости и равенства для всех. Знать его и жить с ним было величайшим даром», — говорится в заявлении.
Норман Милтон Лир родился в июле 1922 года в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Его мать была украинкой, а семья отца — из России. В 1942 он записался добровольцем в ВВС США и принял участие во Второй мировой войне.
Лир начал карьеру сценариста в середине 50-х и добился популярности в индустрии с выходом шоу «Все в семье» в начале 70-х. Среди других известных работ Лира — «Сэнфорд и сын», «Мэри Хартман Мэри Хартман», «Fernwood 2 Night», «Мод» и «Archie Bunker’s Place».
В интервью Американской телевизионной академии в 1998 году продюсер сказал: «Пролетая однажды через всю страну, я помню, посмотрел вниз и подумал: „Возможно, везде, где сейчас горит свет, есть кто‑то, кому я помог посмеяться“».
Лир до последних лет жизни продолжал активно работать в индустрии. В 2019 и 2020 годах он получил премию «Эмми» за сериал «Прямой эфир перед студийной аудиторией», где воспроизвели эпизоды «Все в семье», «Джефферсонов» и «Добрых времен».