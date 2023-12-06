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В России разработают стандарт дог-френдли для ЖК

Дарья Мельникова
Вчера в 22:52

Минстрой разработает стандарт дог-френдли для жилых комплексов, а уже в 2024-м представит первый ГОСТ игровых и дрессировочных площадок для собак. Об этом сообщает РБК.

«В основе стандарта заложены принципы безопасного и комфортного сосуществования всех жителей — как владельцев собак, так и тех, у кого их нет», — заявляют в министерстве.

В проекте уже предусмотрены пространства для игр и дрессировки, микромодули с урнами, диспенсеры для пакетов и информационные стенды. Также разрабатываются варианты освещения площадок и разновидности покрытия, чтобы собаки не повреждали себе лапы.

Основой создания док-френдли среды в жилых комплексах называют площадки для выгула: они должны находиться на определенном расстоянии от окон жилых зданий и от социальных учреждений.

Авторы стандарта разработали три типа площадок для собак на территории ЖК:

  • S (300–600 кв. метров) — площадка с основным оборудованием, которое создает собаке и ее владельцу комфортные условия для выгула;
  • M (600–800 кв. метров) — большая вариативность и возможность установки сложного оборудования;
  • L (800-1000 кв. метров) — площадка с возможностью размещения дополнительного пространства с отдельным входом для маленьких собак. В ней также могут находиться собаки с повышенной тревожностью или агрессией.
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