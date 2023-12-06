В Мурино на студента, снимавшего мышь, напали, подумав, что он ищет закладки

Студент снимал грызуна в снегу недалеко от дома для своего ютуб-канала, как вдруг услышал голос со стороны. «Ты там вообще ***** [офигел]? Ты **** [зачем] закладки там ищешь?», — сказал мужчина, который представился сотрудником полиции.