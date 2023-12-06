В Мурино на студента, снимавшего мышь, напали, подумав, что он ищет закладки

Студент Иван Потемин из города Мурино, под Петербургом, снимал мышь и стал жертвой нападения мужчины, который подумал, что Потемин ищет закладки. На историю обратил внимание Medialeaks.
Студент снимал грызуна в снегу недалеко от дома для своего ютуб-канала, как вдруг услышал голос со стороны. «Ты там вообще ***** [офигел]? Ты **** [зачем] закладки там ищешь?», — сказал мужчина, который представился сотрудником полиции.
После этого Потемин попросил незнакомца рассказать о его работе поподробнее, на что мужчина выбил телефон из рук студента и ударил гаджет ногой. Как отмечает Medialeaks, словесная перепалка чуть не закончилась дракой.
На следующий день Потемин снял ролик из 86-го отдела полиции Всеволожского района. Вероятно, он написал заявление на нападавшего.
Летом прошлого года полицейские в Волгограде избили 14-летнего парня, приняв его за закладчика. По словам пострадавшего, он «просто шел по дороге» и «копался в телефоне».