Реклама
Новости

Netflix продлил шоу «Игра в кальмара: Вызов» на второй сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:07

Netflix опубликовал видео, в котором анонсировал второй сезон реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» до финала первого. Кто получит самый большой приз в истории подобных проектов в размере 4,56 млн долларов, станет известно сегодня, 6 декабря.

В анонсирующем ролике показали участников реалити-шоу, которые сражаются за приз в таких играх, как «Дальгона», «Стеклянный мост» и «Красный свет, зеленый свет», во время которых выбыло более 250 человек.

Премьера первого сезона шоу, основанного на корейской драме о выживании, состоялась 22 ноября. «Игра в кальмара: Вызов» дебютировала на первом месте в списке англоязычных телепередач стриминга за неделю с 20 по 26 ноября с 20,1 млн просмотров.

Однако не обошлось и без скандалов. Несколько участников проекта угрожают судебными исками против стриминга и продюсеров, утверждая, что они получили травмы во время съемок.

Подробности по теме
Стоит ли смотреть реалити-шоу по «Игре в кальмара»? Мнения критиков разделились
расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»