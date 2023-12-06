Netflix продлил шоу «Игра в кальмара: Вызов» на второй сезон

Netflix опубликовал видео, в котором анонсировал второй сезон реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» до финала первого. Кто получит самый большой приз в истории подобных проектов в размере 4,56 млн долларов, станет известно сегодня, 6 декабря.
В анонсирующем ролике показали участников реалити-шоу, которые сражаются за приз в таких играх, как «Дальгона», «Стеклянный мост» и «Красный свет, зеленый свет», во время которых выбыло более 250 человек.
Премьера первого сезона шоу, основанного на корейской драме о выживании, состоялась 22 ноября. «Игра в кальмара: Вызов» дебютировала на первом месте в списке англоязычных телепередач стриминга за неделю с 20 по 26 ноября с 20,1 млн просмотров.
Однако не обошлось и без скандалов. Несколько участников проекта угрожают судебными исками против стриминга и продюсеров, утверждая, что они получили травмы во время съемок.