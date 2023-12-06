A.V.G и Anna Asti признаны артистами года на «Яндекс Музыке»

«Яндекс Музыка» поделилась с «Афишей Daily» итогами года. Артистом 2023-го сервис назвал рэпера A.V.G, а артисткой — Anna Asti. Их новые релизы стали самыми прослушиваемыми в 2023 году.
Альбом года — Aarne «AA Language 2», собравший рекордное за историю стриминга число прослушиваний в первые дни после релиза. Группа года — Artik & Asti, чьи новые треки послушали больше всего пользователей.
«Фрешменом» года «Яндекс Музыка» назвала молодого фонк-исполнителя Romantica, а «Искрой года» — артиста White Gallows, выпустившего в этом году дебютный альбом «Oblivion».
Главными по лайкам стали Кравц и Гио Пика — их трек «Где прошла ты» залайкали и сохранили себе в коллекцию свыше 1,5 млн пользователей. «Феноменом года» признана группа «Король и шут», чья популярность взлетела из‑за сериала на «Кинопоиске».
Номинацию «Трек года» забрал ремикс «Плохой девочки» группы «Винтаж» и молодых исполнителей Травма, Skidri и Dvrklxght. Покорительница чарта — Instasamka, которая чаще других была в десятке чарта «Яндекс Музыки» и дольше других находилась на первом месте — суммарно 93 дня в год.
Спецноминация «Выбор редакции» досталась группе Cream Soda за вклад в развитие поп-музыки в России и главный русскоязычный электро-поп-альбом года, к которому также была выпущена VR-игра Cream Soda Club.
В «Яндекс музыке» отметили, что в этом году подписчики прослушали на сервисе рекордные 340 млрд минут или 5,6 млрд часов музыки.