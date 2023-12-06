A.V.G и Anna Asti признаны артистами года на «Яндекс Музыке»

Номинацию «Трек года» забрал ремикс «Плохой девочки» группы «Винтаж» и молодых исполнителей Травма, Skidri и Dvrklxght. Покорительница чарта — Instasamka, которая чаще других была в десятке чарта «Яндекс Музыки» и дольше других находилась на первом месте — суммарно 93 дня в год.