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На реддите вспоминают ушедшие атрибуты детства

Александр Голиков
Сегодня в 14:20

Реддитор с ником guyute2112 спросил у других пользователей, что существовало, когда они были детьми, но исчезло с того момента.

Многие комментаторы вспомнили об игрушках в коробках с хлопьями.

«Находить игрушку из серии RollerCoaster Tycoon в коробке Lucky Charms было пиком развития цивилизации в начале нулевых», — StolenValourSlayer69.

Не обошлось и без ушедших атрибутов средств связи.

«Телефонные книги. Время от времени они просто сами появлялись у тебя дома», — MauriceSNavarro.

«Телефонный номер, с помощью которого ты мог узнать время и погоду», — WrongWayCorrigan-361.

Многие пользователи упомянули зоны для курящих в ресторанах, а комментаторы постарше и вовсе вспомнили, что когда‑то можно было курить в самолетах и больницах.

Кто‑то вспомнил аналоговую фотосъемку.

«Ты снимал на пленку, и потом нужно было проявить фотографии, чтобы понять, насколько плохо ты получился на них», — cinnamonolivia.

«Если честно, невозможность делать свои снимки идеальными была прекрасной. Сейчас считается суперстыдным выкладывать „плохое фото“ в соцсетях, но в девяностых я моргала на 50% всех изображений. Кажется, тогда на фотографиях люди больше были похожи на самих себя», — mackahrohn.

Характерной чертой своего детства многие пользователи ожидаемо назвали отсутствие глобальной сети.

«Возможность быть ребенком без влияния интернета и без документации всех твоих худших моментов», — PckMan.

«Приватность. В те дни кто‑то мог узнать, где я нахожусь, только если бы физически меня преследовал. Теперь мой смартфон делает это сам», — Little_Addendum8926.

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