На реддите вспоминают ушедшие атрибуты детства

Реддитор с ником guyute2112 спросил у других пользователей, что существовало, когда они были детьми, но исчезло с того момента.
Многие комментаторы вспомнили об игрушках в коробках с хлопьями.
«Находить игрушку из серии RollerCoaster Tycoon в коробке Lucky Charms было пиком развития цивилизации в начале нулевых», — StolenValourSlayer69.
Не обошлось и без ушедших атрибутов средств связи.
Кто‑то вспомнил аналоговую фотосъемку.
«Ты снимал на пленку, и потом нужно было проявить фотографии, чтобы понять, насколько плохо ты получился на них», — cinnamonolivia.
«Если честно, невозможность делать свои снимки идеальными была прекрасной. Сейчас считается суперстыдным выкладывать „плохое фото“ в соцсетях, но в девяностых я моргала на 50% всех изображений. Кажется, тогда на фотографиях люди больше были похожи на самих себя», — mackahrohn.
Характерной чертой своего детства многие пользователи ожидаемо назвали отсутствие глобальной сети.
«Возможность быть ребенком без влияния интернета и без документации всех твоих худших моментов», — PckMan.
«Приватность. В те дни кто‑то мог узнать, где я нахожусь, только если бы физически меня преследовал. Теперь мой смартфон делает это сам», — Little_Addendum8926.