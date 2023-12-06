На реддите вспоминают ушедшие атрибуты детства

«Если честно, невозможность делать свои снимки идеальными была прекрасной. Сейчас считается суперстыдным выкладывать „плохое фото“ в соцсетях, но в девяностых я моргала на 50% всех изображений. Кажется, тогда на фотографиях люди больше были похожи на самих себя», — mackahrohn.