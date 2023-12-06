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Обувь adidas и Reebok вновь станут продавать в России через дистрибутора

Максим Саблин
Сегодня в 12:33

Новая сеть ASP займется продажей одежды и обуви adidas и Reebok, сообщили «Коммерсанту» представители дистрибутора западных спортивных брендов Lestate, управляющего сетью.

По словам руководителя отдела маркетинга компании Ильи Комиссарова, первый магазин ASP откроется на этой неделе в московском аутлете «Белая Дача». Он добавил, что число магазинов пока не определено, но оно будет постепенно расширяться.

Lestate поставляла товары Reebok и adidas еще до их ухода из России, эта схема сохранится и сейчас, отметил Комиссаров. Он также добавил, что ASP может не занять те же площади, которые ранее арендовал adidas.

Компания купила права на аренду аутлета Nike в «Белой Даче» в ноябре 2022 года, этот бренд также в прошлом году покинул Россию. Сейчас на месте аутлета работает магазин NSP, продающий продукцию американского спортивного гиганта. Еще одна его точка есть в «Авиапарке».

adidas закрыл свой филиал в России в марте 2022 года, на тот момент у него было более 153 собственных магазинов. Часть этих площадей позже были переданы Lamoda, на их месте онлайн-ретейлер намерен запустить собственную сеть магазинов спортивной одежды.

Вместе с adidas страну покинул и Reebok, его подразделение было выкуплено турецким холдингом Flo Retailing. На месте прежних магазинов открылась сеть Sneaker Box, в которой представлена обувь и одежда разных марок.

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