«Bitconned»: Netflix показал трейлер документального фильма о криптоафере Centra Tech

Однако Centra Tech не только имела партнерских отношений с Visa или Mastercard, но и вообще была полностью поддельной структурой. В 2018 году ФБР арестовало имущество компании и ее основателей. Жертвы мошенничества Трапани и его приятелей потеряли порядка 25 млн долларов.