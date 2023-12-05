«Bitconned»: Netflix показал трейлер документального фильма о криптоафере Centra Tech

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального фильма «Bitconned», посвященного громкой афере с криптовалютами. Картина выйдет на стриминговой платформе 1 января.
Она расскажет о мужчине по имени Рэй Трапани, который с детства мечтал быть преступником. В 2017 году он решился на мошенничество: вместе со своим другом он создал дебетовую карту для криптовалюты.
«Трапани ухватился за этот шанс. Была только одна проблема: он понятия не имел, что делать. Но благодаря поддельным профилям в LinkedIn, платной поддержке знаменитостей и ненасытному желанию онлайн-сообщества „быстро разбогатеть“ Centra Tech вскоре зарабатывала миллионы долларов в день», — сказано в описании фильма.
Режиссером ленты стал Брайан Сторкел («Легенда кокаинового острова»). В съемках фильма принял участие сам Трапани. Он лично рассказал о своем головокружительном успехе и разоблачении.
Рэймонд Трапани вместе с Робертом Фаркасом и Сохрабом Шарпа основали компанию Centra Tech, которая предлагала людям карту Centra Card, якобы позволяющую использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг в местах, принимающих Visa и Mastercard.
Однако Centra Tech не только имела партнерских отношений с Visa или Mastercard, но и вообще была полностью поддельной структурой. В 2018 году ФБР арестовало имущество компании и ее основателей. Жертвы мошенничества Трапани и его приятелей потеряли порядка 25 млн долларов.
В 2021 году основатели Centra Tech были осуждены. Шарпа получил наказание в восемь лет лишения свободы. Фаркас оказался в тюрьме на более чем год.