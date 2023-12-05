«Яндекс Музыка» позволит слушателям поддержать любимых музыкантов донатами

6 декабря «Яндекс Музыка» запустит инструмент «Донаты от фанатов», с помощью которого слушатели смогут поддержать любимого артиста. Стриминг также выделит 100 млн рублей, чтобы удвоить донаты музыкантам, у которых недавно вышел релиз.
На страницах артистов, подключивших «Донаты от фанатов», появится кнопка «Поддержать донатом», перейдя по которой пользователи смогут перечислить деньги. Стриминг не взимает комиссию — средства пойдут напрямую артисту. Артистам, выпустившим новые релизы с 1 января 2024 года, «Яндекс Музыка» удвоит донаты от слушателей в течение месяца после выхода релиза.
Руководительница сервиса Александра Сагалович назвала введение донатов «особенно важным для молодых и пока не очень известных артистов». Впервые «Яндекс Музыка» начала тестировать донаты в августе 2023 года с ограниченным кругом артистов. На данный момент заявки на подключение инструмента подали более 1000 исполнителей. Как подключиться к донатам, можно узнать здесь.
«Яндекс Музыка» поделилась, что новые релизы напрямую влияют на рост аудитории артиста: в течение месяца после премьеры слушателей в среднем становится больше на 8%. Если музыкант выпускает релизы последовательно и регулярно в течение года, то его их, по данным сервиса, то их становится больше в полтора раза быстрее, чем у авторов одного или двух релизов в год.