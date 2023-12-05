«Яндекс Музыка» позволит слушателям поддержать любимых музыкантов донатами

«Яндекс Музыка» поделилась, что новые релизы напрямую влияют на рост аудитории артиста: в течение месяца после премьеры слушателей в среднем становится больше на 8%. Если музыкант выпускает релизы последовательно и регулярно в течение года, то его их, по данным сервиса, то их становится больше в полтора раза быстрее, чем у авторов одного или двух релизов в год.