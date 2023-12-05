Анимационный фильм «Ванлав» российской постановщицы Вари Яковлевой включили в лонг-лист «Оскара»

Анимационный короткий метр «Ванлав» российской постановщицы Веры Яковлевой попал в лонг-лист «Оскара», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Лента прошла квалификационный отбор премии в категории «Анимационный короткометражный фильм».
Короткометражка «Ванлав» посвящена насилию. Она начинается с изображения мужчин, пожирающих мясо за столом. Посреди него лежит обнаженное тело женщины — и эта метафора задает тон всему фильму, рассказывающему о чужаках, которые вторгаются (бессмысленно и абсурдно) в дом главной героини, превращая ее жизнь в кошмар.
«Ванлав» стал одной из главных фестивальных сенсаций последнего времени. Ученица Андрея Хржановского Яковлева работала над мультфильмом «Нос, или Заговор „не таких“» в качестве художника-постановщика, а также «Квадратом», «Анной, кошки-мышки» и «Жизнью — стервой».
Шорт-лист «Оскара» объявят 21 декабря, а номинанты станут известны 23 января 2024 года.