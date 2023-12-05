Анимационный фильм «Ванлав» российской постановщицы Вари Яковлевой включили в лонг-лист «Оскара»

Короткометражка «Ванлав» посвящена насилию. Она начинается с изображения мужчин, пожирающих мясо за столом. Посреди него лежит обнаженное тело женщины — и эта метафора задает тон всему фильму, рассказывающему о чужаках, которые вторгаются (бессмысленно и абсурдно) в дом главной героини, превращая ее жизнь в кошмар.