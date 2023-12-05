Платформа ДНК-тестов 23andMe признала утечку данных почти 7 млн клиентов

Злоумышленники использовали тактику с подстановкой учетных данных. Они получили доступ к данным 14 тыс. пользователей (0,1% от общего числа), а затем использовал функцию «ДНК-родственники», которая сопоставляет людей друг с другом, чтобы получить доступ к дополнительной информации миллионов других профилей. Также в открытый доступ попала информация людей, создавших на сайте страницы с генеалогическими деревьями: имена, даты рождения и адреса, данные о наследственности.