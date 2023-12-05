Автор «Карателя» Стив Лайтфут стал шоураннером сериала о нуарном Человеке-пауке

В ноябре вышел первый трейлер «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон в главной роли. Сюжет ленты рассказывает историю происхождения одной из самых загадочных героинь Marvel — Кассандры Вебб, которая обладает способностями ясновидящей. Она использует их, чтобы спасать людей от катастроф до того, как они произойдут.