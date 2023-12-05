Автор «Карателя» Стив Лайтфут стал шоураннером сериала о нуарном Человеке-пауке

Известный по работе над «Шантарамом» и «Карателем» Стив Лайтфут стал одним из шоураннеров сериала про нуарного Человека-паука. Об этом сообщает Deadline.
Сценарий к пока еще безымянному проекту пишет Орен Узил («Затерянный город»). Он же занимается продюсированием.
Грядущий сериал расскажет о пожилом измученном супергерое, живущем в Нью-Йорке 1930-х годов. По данным источника Deadline, его действие развернется в собственной вселенной, в которой есть альтернативный персонаж Человека-паука, не являющийся Питером Паркером.
В ноябре вышел первый трейлер «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон в главной роли. Сюжет ленты рассказывает историю происхождения одной из самых загадочных героинь Marvel — Кассандры Вебб, которая обладает способностями ясновидящей. Она использует их, чтобы спасать людей от катастроф до того, как они произойдут.