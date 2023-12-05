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Автор «Карателя» Стив Лайтфут стал шоураннером сериала о нуарном Человеке-пауке

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:11

Известный по работе над «Шантарамом» и «Карателем» Стив Лайтфут стал одним из шоураннеров сериала про нуарного Человека-паука. Об этом сообщает Deadline.

Сценарий к пока еще безымянному проекту пишет Орен Узил («Затерянный город»). Он же занимается продюсированием.

Грядущий сериал расскажет о пожилом измученном супергерое, живущем в Нью-Йорке 1930-х годов. По данным источника Deadline, его действие развернется в собственной вселенной, в которой есть альтернативный персонаж Человека-паука, не являющийся Питером Паркером.

В ноябре вышел первый трейлер «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон в главной роли. Сюжет ленты рассказывает историю происхождения одной из самых загадочных героинь Marvel — Кассандры Вебб, которая обладает способностями ясновидящей. Она использует их, чтобы спасать людей от катастроф до того, как они произойдут.

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