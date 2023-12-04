В турецком городе Стамбуле мужчина, работавший в стоматологической клинике уборщиком, притворился врачом и удалил пациенту сразу несколько передних зубов. Об этом написал Oddity Central.
42-летний местный житель Хакан Йылдырым обратился в клинику с сильной зубной болью. Его принял Джемаль Шенаслан. Мужчина представился преподавателем из медуниверситета и осмотрел Йылдырыма.
После осмотра Шенаслан заявил, что пациенту требуется удаление четырех передних зубов. Йылдырым возразил, что, насколько ему известно, восппаленные и гниющие зубы удалять не рекомендуется.
В ответ Шенаслан раздраженно заявил: «Вы учите меня моей работе?». После этого уборщик использовал анестезию и удалил зубы пациента. Он заверил, что зубы заменят на качественные протезы.
Йылдырым заплатил за процедуру около 35 долларов и отправился в аптеку за медикаментами, прописанными «стоматологом». В аптеке мужчине сказали, что на рецепте нет необходимой печати врача, поэтому ему пришлось заплатить за лекарство. Тогда Хакан заподозрил, что с Шенасланом могло быть что‑то не так.
На следующий день у мужчины вновь появилась боль, и он вернулся в клинику. Там Йылдырым обнаружил, что настоящий врач — вовсе не Джемаль Шенаслан. «Джемаль — мой уборщик, он приходит и убирает по вечерам», — заявил дантист Ибрагим Левент.
После этого Йылдырым подал иск в Гражданский суд. В его тексте указывается, что вследствие операции, произведенной уборщиком, Хакану потребовалась неотложная помощь. Его лицо отекло, под глазами появились синяки, а боль стала нестерпимой. Болезненные ощущения преследовали мужчину на протяжении месяца.
«Джемаль Шенаслан полностью виноват в этом деле. Помимо телесных повреждений, клиент также получил психологическую травму. По этой причине мы хотим взыскать с Джемаля Шенаслана 100 тыс. лир в качестве компенсации морального вреда (3500 долларов) вместе с процентами», — заявил адвокат пострадавшего пациента.
Суд удовлетворил иск Йылдырыма. Он получил компенсацию от фальшивого «доктора». Самого Шенсалана же приговорили к 2,5 годам тюрьмы за стоматологическую практику без наличия диплома.