Йылдырым заплатил за процедуру около 35 долларов и отправился в аптеку за медикаментами, прописанными «стоматологом». В аптеке мужчине сказали, что на рецепте нет необходимой печати врача, поэтому ему пришлось заплатить за лекарство. Тогда Хакан заподозрил, что с Шенасланом могло быть что‑то не так.