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Суд в Москве арестовал пермского фотографа Григория Скворцова. Его обвинили в госизмене

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:04

Лефортовский суд Москвы арестовал пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова. Его обвинили в государственной измене, сообщил «Коммерсант».

По информации издания, материалы дела засекречены. По словам друзей Скворцова, 29 ноября он должен был прилететь из Перми в Петербург, но пропал. Оказалось, что фотографа арестовали в этот день в Москве.

Друзья мужчины разыскивали его в течение нескольких дней. «Афиша Daily» связалась с одним из знакомых фотографа. Он заявил, что шокирован новостью об обвинениях в адрес приятеля, и назвал Скворцова «обычным музыкантом».

В связи с чем Скворцову предъявили обвинения по ст. 275 УК РФ, неизвестно.

Григорий Скворцов известен в Перми как фотограф, специализирующийся на промышленной и архитектурной съемке. Он сотрудничает с фотоагенством AD HOC. В 2014 году Скворцов основал музыкальную индастриал-группу Jagath.

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