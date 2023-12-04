Суд в Москве арестовал пермского фотографа Григория Скворцова. Его обвинили в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова. Его обвинили в государственной измене, сообщил «Коммерсант».
По информации издания, материалы дела засекречены. По словам друзей Скворцова, 29 ноября он должен был прилететь из Перми в Петербург, но пропал. Оказалось, что фотографа арестовали в этот день в Москве.
Друзья мужчины разыскивали его в течение нескольких дней. «Афиша Daily» связалась с одним из знакомых фотографа. Он заявил, что шокирован новостью об обвинениях в адрес приятеля, и назвал Скворцова «обычным музыкантом».
В связи с чем Скворцову предъявили обвинения по ст. 275 УК РФ, неизвестно.
Григорий Скворцов известен в Перми как фотограф, специализирующийся на промышленной и архитектурной съемке. Он сотрудничает с фотоагенством AD HOC. В 2014 году Скворцов основал музыкальную индастриал-группу Jagath.