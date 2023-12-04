Кинопродюсер Кенни Ортега снимет экранизацию книги Пола Флейшмана «Уэсландия»

Кинопродюсер Кенни Ортега, известный по фильмам «Фокус-покус» и «Классный мюзикл», снимет экранизацию детской книги Пола Флейшмана «Уэсландия» («Weslandia»). Об этом рассказал Deadline.
Созданием картины займутся Radar Pictures и Bandits Roost Entertainment. Сценарий ленты напишет Шон ДеЛоуч, работавший над сериалом «Новые приключения Питера и Венди». В продюсерский состав проекта войдут Тэд Филд («Джуманджи»), Энтони Трингали, Майкл Наполиэлло, Мария Фриск, Кори Силберман и Майкл Довид.
Кинематографисты расскажут о гениальном подростке Уэсе, который переезжает в Плейнвилль. Жизнь мальчика на новом месте окажется непростой: он окажется в таинственных инопланетных джунглях и должен будет защитить город от угрозы со стороны внеземной цивилизации.
«Уэсландия» — первая книга после «Джуманджи», которая полностью захватила мое воображение, и я чувствую себя очень везучим, раз уж мне выдалось перенести ее на большой экран вместе с таким талантливым режиссером как Кенни Ортега», — заявил Филд.
По словам самого Ортеги, будущий фильм станет для него «прекрасной возможностью представить свежие, прорывные таланты и создать саундтрек, который мощно продвинет повествование вперед».
«Этот фильм отправит детей в приключение, которое покажет им, что благодаря воображению и сотрудничеству создание лучшего мира действительно в их руках», — добавил Силберман.