Кинопродюсер Кенни Ортега снимет экранизацию книги Пола Флейшмана «Уэсландия»

«Уэсландия» — первая книга после «Джуманджи», которая полностью захватила мое воображение, и я чувствую себя очень везучим, раз уж мне выдалось перенести ее на большой экран вместе с таким талантливым режиссером как Кенни Ортега», — заявил Филд.