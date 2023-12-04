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Аутло выпустили коллекцию с селедкой под шубой

Семён Гудошников
Вчера в 22:59

Бренд одежды Outlaw Moscow выпустил предновогоднюю коллекцию с селедкой под шубой. Фотографии «селедочных» вещей опубликованы в инстаграме* бренда.

В коллекцию воли корсет, юбка, рубашка и футболка. Для миди-юбки с заниженной посадкой дизайнеры разработали камуфляжный принт с самым важным новогодним салатом.

В Аутло отметили, что создали это коллекцию, поскольку любовь команды к селедке под шубой безгранична.

© Outlaw Moscow
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© Outlaw Moscow
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© Outlaw Moscow
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© Outlaw Moscow
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© Outlaw Moscow
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Сейчас на сайте Аутло можно купить юбку (за 19 тыс. рублей) и мужскую рубашку (за 24 тыс.). Продажи корсетов (за 21 тыс.) начнутся на этой неделе, а футболок (за 9,5 тыс.) — в середине декабря. Пока доступен предзаказ на них.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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