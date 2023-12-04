Аутло выпустили коллекцию с селедкой под шубой

Бренд одежды Outlaw Moscow выпустил предновогоднюю коллекцию с селедкой под шубой. Фотографии «селедочных» вещей опубликованы в инстаграме* бренда.
В коллекцию воли корсет, юбка, рубашка и футболка. Для миди-юбки с заниженной посадкой дизайнеры разработали камуфляжный принт с самым важным новогодним салатом.
В Аутло отметили, что создали это коллекцию, поскольку любовь команды к селедке под шубой безгранична.
Сейчас на сайте Аутло можно купить юбку (за 19 тыс. рублей) и мужскую рубашку (за 24 тыс.). Продажи корсетов (за 21 тыс.) начнутся на этой неделе, а футболок (за 9,5 тыс.) — в середине декабря. Пока доступен предзаказ на них.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.