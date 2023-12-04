Аутло выпустили коллекцию с селедкой под шубой

Сейчас на сайте Аутло можно купить юбку (за 19 тыс. рублей) и мужскую рубашку (за 24 тыс.). Продажи корсетов (за 21 тыс.) начнутся на этой неделе, а футболок (за 9,5 тыс.) — в середине декабря. Пока доступен предзаказ на них.