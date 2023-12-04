WhatsApp* разрешит пользователям iPhone отправлять фото и видео без сжатия

У пользователей iPhone появится возможность отправлять фотографии и видео без сжатия через мессенджер WhatsApp*. Об этом сообщил Wabetainfo.
В данный момент компания тестирует новую функцию. В будущем у владельцев iPhone появится в приложении иконка «выбрать из галереи» — ее разместят в меню выбора документов.
С помощью использования этой иконки можно будет узнать об оригинальном качестве фото и видео — и отправить их знакомым без необходимости менять расширения файлов на PDF или DOC, как это было ранее.
Ранее возможность отправки видео- и фотофайлов без сжатия появилась на устройствах, работающих на Android. Кроме того, летом WhatsApp* уже разрешил всем пользователям отправлять фото в HD-качестве, в разрешении до 4096×2692.
*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.