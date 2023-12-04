Реклама
Новости

WhatsApp* разрешит пользователям iPhone отправлять фото и видео без сжатия

Юлия Онодэра
Вчера в 22:57

У пользователей iPhone появится возможность отправлять фотографии и видео без сжатия через мессенджер WhatsApp*. Об этом сообщил Wabetainfo.

В данный момент компания тестирует новую функцию. В будущем у владельцев iPhone появится в приложении иконка «выбрать из галереи» — ее разместят в меню выбора документов.

С помощью использования этой иконки можно будет узнать об оригинальном качестве фото и видео — и отправить их знакомым без необходимости менять расширения файлов на PDF или DOC, как это было ранее.

Ранее возможность отправки видео- и фотофайлов без сжатия появилась на устройствах, работающих на Android. Кроме того, летом WhatsApp* уже разрешил всем пользователям отправлять фото в HD-качестве, в разрешении до 4096×2692.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»