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Фестиваль Quiksilver New Star Camp объявил даты проведения

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:04

Музыкально-спортивный фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на курорте «Роза Хутор» с 25 по 31 марта 2024 года. Об этом организаторы мероприятия рассказали «Афише Daily».

В течение недели гостей фестиваля будут радовать 105 километров горнолыжных трасс, семь музыкальных сцен и специально построенный для Quiksilver New Star Camp фристайл-парк — самый большой в России.

В 2024 году фестиваль отпразднует свое пятнадцатилетие. На нем ожидают как опытных райдеров, так и начинающих. На территории мероприятия будет работать школа для новичков с профессиональными инструкторами.

Темой фестиваля станет «Калейдоскоп». Эта концепция, по словам организаторов, отразит способность Quksilver New Star Camp превращаться в приключение, участники которого сами определяют, каким оно будет.

Создатели мероприятия подготовят для гостей не только спортивную программу, но и насыщенную культурную. Музыкальных хедлайнеров фестиваль анонсирует позднее.

Для любителей гор уже открылась продажа пакетных туров на Quksilver New Star Camp. Они позволят комфортно разместиться в отелях «Розы Хутор», получить браслет участника фестиваля и ски-пасс для доступа ко всем подъемникам.

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