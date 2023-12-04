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В РФ признали нежелательными «Академическую сеть „Восточная Европа“» и «Российский комитет действия»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:10

Минюст включил в список нежелательных организаций «Академическую сеть „Восточная Европа“» из Германии и «Российский комитет действия» из Литвы. Это следует из обновленной версии реестра.

«Академическая сеть „Восточная Европа“» создана в 2020 году при содействии немецкого НКО «Немецкое общество изучения Восточной Европы» на фоне протестов в Беларуси. Организация поддерживает ученых и студентов из постсоветских стран.

«Российский комитет действия» — движение представителей российского общества, которое выступает против военной операции на Украине. Среди учредителей организации — экономист Сергей Гуриев*, политик Дмитрий Гудков*, бизнесмены Борис Зимин* и Евгений Чичваркин*, шахматист Гарри Каспаров* и другие.

С 2015 года в реестр нежелательных вносят организации, которые, по мнению властей, угрожают «основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Сейчас в списке Минюста 123 такие организации.

* Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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