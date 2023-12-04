В Макао турист умер после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга

В Макао 56-летний японец скончался после прыжка с самой высокой в мире площадки для банджи-джампинга. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мужчина успешно спрыгнул с вышки, расположенной на высоте 233 метров. Он заплатил за это около 360 долларов. Однако, спустившись на землю, японец почувствовал себя нехорошо.
У мужчины началась одышка. Вскоре он перестал дышать, а его сердцебиение остановилось. Японца срочно отвезли в больницу, но спасти его не удалось.
В СМИ отметили, что на теле мужчины не обнаружили никаких повреждений. Что именно стало причиной гибели банджи-джампера, неизвестно.
Банджи-джампинг — это экстремальный аттракцион, во время которого участник спрыгивает с высоты, будучи привязанным к длинному резиновому канату. В России прыжок с банджи можно совершить, например, в Сочи — с высоты 207 метров.