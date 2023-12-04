В гастробаре Alma пройдет вечер в поддержку женщин, переживших насилие

Центр помощи девушкам, пережившим абьюз, «НеТерпи» проведет 14 декабря благотворительный вечер в московском гастробаре Alma. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.
В программе — перформанс от плейбек-театра «Четыре четверти», диджей-сет и благотворительный розыгрыш призов. На ивенте можно будет попробовать коктейли и закуски от гатробара Alma, купить мерч от центра «НеТерпи».
Вечер в гастробаре Alma станет завершением кампании «16 дней», которую проводил «НеТерпи». Вместе с психологами и юристами центр подготовил серию материалов о том, как восстановить самооценку, перезапустить карьеру и выйти из социальной изоляции после пережитого насилия.
Прочитать эти материалы, получить бесплатную профессиональную помощь и поддержать проект можно на сайте «НеТерпи» и в его группе во «ВКонтакте». На помощь девушкам и женщинам, пережившим насилие, пойдут и средства, собранные на благотворительном вечере. Зарегистрироваться на мероприятие можно тут.
Каждая третья женщина хотя бы раз в жизни сталкивается с жестоким обращением, отметили в «НеТерпи». Согласно исследованию Консорциума женских НПО, в 2021 году 72% убитых в России женщин стали жертвами домашнего насилия. Этот показатель вырос на 6 процентных пунктов относительно допандемийных лет.