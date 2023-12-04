В гастробаре Alma пройдет вечер в поддержку женщин, переживших насилие

Прочитать эти материалы, получить бесплатную профессиональную помощь и поддержать проект можно на сайте «НеТерпи» и в его группе во «ВКонтакте». На помощь девушкам и женщинам, пережившим насилие, пойдут и средства, собранные на благотворительном вечере. Зарегистрироваться на мероприятие можно тут.